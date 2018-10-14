غينيا بيساو تقلب الطاولة على زامبيا وتنعش آمالها في الصعود لأمم أفريقيا

أنعش منتخب غينيا بيساو آماله في التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمام ضيفه منتخب زامبيا، إلى فوز ثمين 2 / 1 في الجولة الرابعة بالمجموعة الحادية عشر للتصفيات المؤهلة للبطولة المقرر إقامتها بالكاميرون الصيف المقبل.

وارتفع رصيد منتخب غينيا بيساو إلى سبع نقاط في الصدارة، فيما تجمد رصيد منتخب زامبيا، الفائز باللقب عام 2012، عند أربع نقاط في مؤخرة الترتيب، ليصبح مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراتيه المتبقيتين بالمجموعة أمام موزمبيق وناميبيا، إذا أراد حجز إحدى بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة للنهائيات، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم زامبيا بهدف حمل توقيع جوستن شونجا في الدقيقة 13، قبل أن ينتفض منتخب غينيا بيساو في الشوط الثاني، ويتعادل في الدقيقة 53 عبر النيران الصديقة، بعدما سجل ستوبيلا سونزو لاعب المنتخب الزامبي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

وواصلت غينيا بيساو فرض سيطرتها على مجريات الشوط الثاني، بعدما أضاف توني سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 61.

يذكر أن منتخب غينيا بيساو سجل ظهوره الأول في بطولات أمم أفريقيا خلال النسخة الماضية التي أقيمت بالجابون مطلع العام الماضي.