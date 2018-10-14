الحكومة اليمنية تعلن تضامنها مع السعودية ضد محاولات النيل منها والإساءة إليها

أعلنت الحكومة اليمنية، مساء الأحد، تضامنها مع المملكة العربية السعودية، ضد ما وصفته بمحاولات النيل منها والإساءة إليها، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم الأحد، رفض المملكة التام لأية تهديدات ومحاولات للنيل منها سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة، مشددة أنه إذا تلقت أي إجراء فسترد عليه بإجراء أكبر.

وكان وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قد أعرب أمس السبت، عن شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله من اتهامات زائفة وتهجم على المملكة على خلفية قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.