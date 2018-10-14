مستشار النمسا يحذر من استبعاد «فيدس» المجري من حزب الشعب الأوروبي

حذر المستشار النمساوي زباستيان كورتس من استبعاد حزب "فيدس" (الاتحاد المدني المجري) الذي يرأسه فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، من حزب الشعب الأوروبي.

وقال كورتس لصحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "لا اعتقد أنه سيكون الامر مجديا حال تشكيل حزب إضافي جديد في أوروبا للأوروبيين الشرقيين، غير المرغوب فيهم".

يشار إلى أن حزب الشعب الأوروبي يضم أيضا الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية وحزب الشعب النمساوي الذي ينتمي إليه كورتس.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية يان-كلود يونكر صرح قبل أيام بأن أوربان لم يعد له مكان في حزب الشعب الأوروبي، وأنه يرى كثيرا من أوجه عدم التوافق بين تصريحات رئيس الوزراء المجري وبين القيم الديمقراطية-المسيحية التي تأسست عليها عائلة حزب الشعب الأوروبي.

يشار إلى أن كورتس يشغل حاليا أيضا منصب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، وقال للصحيفة الألمانية إن المجلس العام للاتحاد الأوروبي الذي يجري الاستعدادات لقمة أوروبية مرتقبة الأربعاء القادم، سيهتم بالتعامل مع قضية سيادة القانون ضد المجر.

وأوضح أنه إذا تحقق خلال القضية وجود انتهاكات للمجر لسيادة القانون، سيتعين على بودابست اتخاذ إجراءات، ولكنه أشار إلى أن قرار البرلمان الأوروبي بالنسبة للقضية لا يعد حكما ولا دليلا ضد المجر، وإنما إمكانية لاستيضاح الاتهامات.