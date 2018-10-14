قال محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، إن اللجنة المختصة باستلام الوحدات السكنية والتأكد من خلوها من كافة الملاحظات قد أنهت أعمالها، وسيتم البدء في تسليم الوحدات السكنية الجديدة لمستحقيها على مراحل بداية 21 أكتوبر الجاري، وحتى منتصف شهر يناير المقبل.

وأضاف المحافظ، أن الوحدات التي سيتم تسليمها جميعها بحي النصر الجديد بمدينة الطور، مؤكدا أنه جرى إنشاء كافة المرافق الخدمية لهذه الوحدات، كما سيتم تخصيص موقف للميكروباص لربط الحي بالمدينة.

ومن جانبه، قال المهندس مدحت صلاح، وكيل وزارة الإسكان بجنوب سيناء، إن عدد الوحدات السكنية التي سيتم توزيعها لمستحقيها يبلغ 2668 وحدة بحي النصر، وستوزع عبر مرحلتين المرحلة الأولى ستبدأ من 21 أكتوبر الجاري وحتى 26 نوفمبر المقبل، والمرحلة الثانية تبدأ من 2 ديسمبر المقبل وتنتهي في منتصف شهر يناير المقبل.