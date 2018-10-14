زوجان متخصصان في علم المصريات يحصلان على جائزة السلام الألمانية لتجارة الكتب

تسلم الزوجان أليده ويان أسمان المتخصصان في علم المصريات، والحضارة على جائزة السلام الألمانية لتجارة الكتب في كنيسة بأول بفرانكفورت اليوم الأحد.

وتأتي الجائزة تكريما للعالمين الاثنين، على أبحاثهما في مجال ثقافة التذكر للمجتمعات، من مصر القديمة وحتى العصر الحديث.

جدير بالذكر أن الجائزة تبلغ قيمتها 25 ألف يورو ويتم تسليمها عادة في ختام معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

يشار إلى أن هذه هي الحالة الثانية التي يتم فيها منح الجائزة الثقافية لزوجين ، حيث حصل الباحثان السويديان ألفا وجونار ميردال على الجائزة في عام 1970.

ويختتم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وهو ثاني أكبر معرض من نوعه في العالم، دورته السبعين اليوم بعد أن استمر خمسة أيام.