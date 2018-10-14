طائرات استطلاع إسرائيلية تهاجم شبانا فلسطينيين في قطاع غزة

هاجمت طائرات استطلاع إسرائيلية، اليوم الأحد، شبانا فلسطينيين في قطاع غزة لدى محاولتهم إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة، بحسب مصادر فلسطينية.

وأفادت المصادر بأنه جرى استهداف الشبان في غارتين على أطراف شمال ووسط قطاع غزة؛ ما أسفر عن إصابة شاب على الأقل بجروح متوسطة.

في المقابل، قالت مصادر إسرائيلية إن أربعة حرائق على الأقل اندلعت اليوم في حقول قريبة من قطاع غزة بفعل إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة.

وهددت إسرائيل اليوم بتوجيه "ضربات قوية جدا" ضد حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة على خلفية تصعيد احتجاجات مسيرات العودة الشعبية.

واستشهد سبعة فلسطينيين وأصيب نحو 250 آخرين بجروح وحالات اختناق أول أمس الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة في إطارات مسيرات العودة الشعبية المستمرة للشهر السابع على التوالي.

وتطالب احتجاجات مسيرات العودة التي انطلقت في 30 مارس الماضي وقتل فيها أكثر من 200 فلسطيني، برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.