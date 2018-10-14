تفويض وزيرة الصحة في الترخيص بالعلاج على نفقة الدولة

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس محلس الوزراء، قرارا بتفويض وزيرة الصحة والسكان في مباشرة اختصاصاته بالترخيص بالعلاج على نففة الدولة بالداخل والخارج المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975.

ونص القرار على ألا تزيد قيمة المساهمة في العلاج على نفقة الدولة بالخارج الذي ترخص به وزيرة الصحة والسكان بناء على ذلك التفويض عن عشرين ألف (دولار - يورو -جنيه إسترليني) بالنسبة للحالة الواحدة في العام .

كما نص القرار على أن يستثنى من هذ التفويض كلا من: طلبات العلاج على نفقة الدولة المقدمة مباشرة إلي اللجنة الطبية المشكلة بمجلس الوزراء، وحالات العلاج للشخصيات التي شغلت مناصب عامة أو أدت خدمات جليلة للوطن، أو حالات العلاج على نفقة الدولة بالخارج بما يزيد عن الحد الأقصى المقرر بعاليه.