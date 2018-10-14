الأهلي يحسم موقفه النهائي من أزمة عقد الرعاية

يعقد مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا هاما مساء اليوم لمناقشة العديد من الملفات الهامة على جميع الاصعدة سواء الانشائية او التعاقدية، خاصة الملفات المعلقة التي تنتظر الحسم مثل عقد الرعاية وعقد ملابس الفرق الرياضية، بعدما فسخت شركة صلة السعودية عقد الرعاية، ومواطنتها شركة سبورتا .

وسيناقش المجلس التقرير الذي قدمته اللجنة المشكلة برئاسة العامري فاروق لبحث الموقف القانوني والإجراءات الواجب اتخاذها تجاه الشركتين ، واستعراض ما انتهت إليه اللجنة من ملاحظات بعد بحثها لكافة الملفات والعقود المبرمة بين الأهلي والشركتين.

واكد مصدر مسئول ان النادي سيسير في اتجاهين متوازيين، وهو البدء فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لحفظ حقوق النادي وأعضائه، علاوة على توفير راع بديل سواء للنادي او للملابس .

ويدرس النادي الامر مابين منح وكالة الاهرام للاعلان بالتحالف مع اخبار اليوم حق رعاية النادي لاربعة سنوات مقبلة، بواقع ان عرضها كان خلفا لشركة صلة في المزايدة الماضية بما يقرب من 460 مليون جنيه، او اجراء مزايدة جديدة لتحقيق اقصى استفادة ممكنة، وهو الامر الذي سيتم حسمه خلال الاجتماع ، وان كان الاجراء الاخير هو الأقرب للتطبيق حسبما اكدر مصدر مسئول في النادي.