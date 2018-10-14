الشباب والسيدات أكثر الفئات اشتراكا بالحملة



قال الدكتور محمد البرعي، عضو المجلس التنفيذي للجنة القومية للفيروسات الكبدية، إن أعداد المواطنين الذين خضعوا للمسح الشامل للكشف عن فيروس سي، تخطت 2 مليون و500 ألف مواطن، مستطردًا أن أعمار الشباب هي أكثر الأعمار اشتراكًا في هذا المسح، وتحديدًا من 29-35 عامًا.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن نسبة السيدات أكبر من نسبة الرجال في المشاركة في المسح، فقدت بلغت نسبة السيدات حوالي 57% من المشاركين حتى الآن، مردفًا أن محافظة البحيرة لا تزال هي أكثر محافظة مشاركة من حيث أعداد المواطنين، إلى جانب محافظات القليوبية ودمياط وجنوب سيناء.

وأردف أن محافظتي دمياط وجنوب سيناء تخطت أعداد المواطنين فيها، المستهدف اليومي، مستطردًا أن نقاط المسح مجهزة لاستقبال أعداد أكبر من المواطنين، مما ينفي وجود أي تكدس على هذه النقاط.

وذكر أن هناك خطة للمسح، في غير النقاط الثابتة في وزارة الصحة، فهناك سيارات ونقاط متحركة، والتي يتم تحريكها للمصانع والهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك بمساعدة منظمات المجتمع المدني في نقل المواطنين والفرق الطبية وتوجيهها.

واستطرد أنه تم وضع خطة لعمل مسح شامل، لطلبة المدارس، بداية من شهر مارس المقبل، للأعمار من 12-18 عامًا، مشيرًا في السياق ذاته إلى إعداد خطة لتطبيق المسح في الجامعات خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بعلاج المرضى الذين يتم اكتشافهم، أوضح أن مراكز العلاج تتكلف على الفور بعمل التحاليل اللازمة للمرضى، ومن ثم البدء في صرف العلاج.

وذكر أنه تم الاجتماع مع الدكتورة هالة زايدة، وزيرة الصحة، لإقرار الخطة الخاصة بالمرحلة الثانية من المسح، مشيرًا إلى كذلك إلى البدء في إعداد التجهيزات الخاصة بنقاط المسح.