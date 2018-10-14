الانهيارات الأرضية تودي بحياة 3 أشخاص في بنجلاديش

لقي ما لا يقل عن 3 أشخاص حتفهم؛ بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في جنوب شرق بنجلاديش.

وقال رجال الإطفاء إنه تم انتشال الجثث من أسفل ركام كوخين طمرهما الطمي الذي سقط من تلة قريبة في مدينة شاتوجرام على بعد نحو 300 كيلومتر من العاصمة دكا.

وقال جاسم الدين، أحد العاملين بإدارة الدفاع المدني وخدمة الإطفاء، إن سيدة وطفلا كانا من بين القتلى. وأوضح أن إعصار تيتلي الذي ضرب خليج البنجال هو سبب هطول أمطار غزيرة أدت لوقوع انهيارات أرضية.

وكان الإعصار قد خلف دمارا في ولاية أوديسا، عندما ضرب منطقة جاجاباتي الخميس الماضي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 قتيلا.

وأفادت شبكة «إن دي تي في»، بأن 12 من بين القتلى لقوا حتفهم في الانهيارات الأرضية.

ويشار إلى أن وقوع قتلى بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار خلال موسم الأمطار أمر شائع في بنجلاديش.