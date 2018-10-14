صحيفة : صلاح «ميسي» ليفربول

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دخل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، فريق الأحلام للدوري الإنجليزي الذي اختارته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

الصحيفة البريطانية قامت بعمل تشكيلة من 11 لاعب وصفتهم بأنهم الأفضل في الدوري الإنجليزي، إلى جانب 5 لاعبين بدلاء.

وضمت تشكيلة"دايلي ميل" ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، بحيث يكون بديله البرايلي ايدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي.

وجاء دفاع الفريق الذي اختارته الصحيفة ليضم كلًا من كايل والكر (مانشستر سيتي) وسيزار ازبلكويتا ( تشيلسي) إلى جانب كلًا من المدافع الهولندي فان دايك (ليفربول) وجون ستونز ( مانشستر سيتي).

خط وسط الفريق ضم كلًا من نجولو كانتي ( تشيلسي) وديفيد سيلفا وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي ) ، بينما ضم الهجوم الثلاثي ادين هازارد( تشيلسي) ومحمد صلاح (ليفربول) وهاري كين (توتنهام) .

ووصفت الصحيفة صلاح بــ"ميسي ليفربول"، حيث أكدت أن احصائيات اللاعب المصري تؤكد تفوقه بتسجيله 44 هدفًا في 52 مباراة بكل البطولات الموسم الماضي.

وقالت الصحيفة : انسوا معاناة صلاح بداية هذا الموسم، أنه ميسي ليفربول، ولفتت الصحيفة النظر إلى تفوق صلاح على دي بروين نجم مانشستر سيتي الموسم الماضي وتحقيقه لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وجاءت دكة البدلاء لهذا الفريق لتشهد تواجد البرازيلي اديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي والبلجيكي توبي الديرفيلد مدافع توتنهام وزميله البلجيكي موسى ديمبلي والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو لاعب ليفربول وسيرجيو أجويرو من مانشستر سيتي.