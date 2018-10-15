سفير بكين في واشنطن: لا خيار لدينا سوى الرد على الولايات المتحدة في حربها التجارية

قال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، كوي تيانكاي، اليوم الأحد، إن بلاده ليس أمامها خيار سوى الرد على الولايات المتحدة في ما وصفه بـ "الحرب التجارية التي بدأتها واشنطن".

وأضاف كوي في حديث لشبكة فوكس نيوز: "لم نرغب أبدا في حرب تجارية، لكن إذا بدأ أحد حربا تجارية ضدنا، علينا أن نرد وندافع عن مصالحنا"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

تعليقات كوي تأتي في وقت تشتد فيه حدة التوترات السياسية والاقتصادية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، في ظل فرض رسوم جمركية متبادلة.

كما نفى كوي ما قاله مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي ، بأن الصين تنظم جهدا للتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، ووصف ذلك بأنه "لا أساس له".

كانت الصين قد نفت اتهامات بالتدخل في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.