النائب عصام الفقي يكشف عن سبب تقديم مقترح إغلاق المقاهي ليلا

كشف النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سبب تقدمه بمقترح غلق المقاهي ليلًا، قائلًا: «مصر لن تنهض بدون التنمية والعمل والاجتهاد».



وقال لقائه في برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، إن المقاهي تزعج السكان والطلاب بسبب الأصوات العالية، فضلًا عن إنفاق 40% من رواتب الموظفين على الشيشة والمشروبات على المقاهي، معقبًا: «واحد عنده شغل الساعة 8 الصبح لما يسهر على قهوة بليل هيصحى الصبح ومطالب أنه ينتج إزاي».



وأشار إلى إشغال الطرق بسبب المقاهي فضلًا عن انتهاك خصوصية السكان، موضحًا أن جميع دول العالم تغلق المقاهي في الساعة الثامنة مساء، باستثناء المطاعم والمقاهي في الأماكن السياحية.



وتابع: «جهد ووقت شباب مصر ضايع على القهاوي، ولازم الشباب تنام بدري، ومصر بتصرف على الدخان 40 مليار جنيه، وهناك 40 مليون مقهى في مصر وفقًا لتقارير مركز التعبئة والأحصاء».



وتقدم النائب عصام الفقي وعدد من نواب البرلمان، الأسوبع الماضي بمقترح إغلاق المقاهي ليلًا، فهناك من طالب بغلقها في تمام الساعة الثانية عشرًا، وأخرين يرون ضرورة غلقها في تمام الساعة الثامنة مساء، بسبب استنفاذ طاقة الشباب.