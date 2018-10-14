الإفراج عن زعيم المعارضة الروسي اليكسي نافالني بعد احتجازه 50 يوما

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جرى الإفراج عن زعيم المعارضة الروسي اليكسي نافالني بعدما تم سجنه لمدة 50 يوما بعد صدور حكمين بحقه لإدانته بتنظيم مظاهرات بدون تصريح.

وكتب نافالني على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد أسفل الصورة التي نشرها لنفسه وتظهره يخرج من مبنى محاط بالأسلاك الشائكة " مرحبا أيها العالم، لقد افتقدتكم".

وكان قد جرى إصدار حكم بسجن نافالني لمدة 30 يوما في 27 أغسطس الماضي، مما منعه من تنظيم مسيرات أثناء إجراء الانتخابات الإقليمية والبرلمانية في سبتمبر الماضي.

ولدى الإفراج عنه في 25 سبتمبر الماضي، صدر حكم آخر بسجنه 20 يوما لاتهامه بتنظيم مظاهرات بصورة غير قانونية.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن نافالني القول اليوم " لقد رأينا مزيد من الأدلة على أن هذا النظام يتراجع".

وكان نافالني، الذي جرى سجنه عدة مرات، قد طالبت أنصاره خلال الأسابيع الأخيرة بتنظيم مظاهرات للاحتجاج على خطط الحكومة لرفع سن التقاعد.