«هندسة عين شمس» تفوز بالمركز الأول في رالي القاهرة للسيارات الكهربائية

قال الدكتور أيمن عاشور، عميد هندسة عين شمس، إن فريق سباقات الكلية فاز بالمركز الأول، وجائزة الابتكار في مسابقة «رالي القاهرة الأول للسيارات الكهربائية»، الذي أقيم أمس بالعاصمة الجديدة، بحضور وزير التعليم العالي.



وجاء ترتيب المراكز الثلاثة الأولى كالآتي: المركز الأول حلت عليه جامعة عين شمس، والثاني جامعة السويس، والثالث جامعة العاشر من رمضان.



تمت مراحل السباق بإجراء مراجعة للسيارات المشاركة في السباق، ثم عرض عن تصنيع كل سيارة، وعن الفريق وأفكاره حول نشر فكر السيارات الكهربائية، وكذلك خطة الفريق في حال إنتاج السيارة بشكل تجاري – وعوامل الأمان، وتكون السباق من 4 مراحل الأولى للسيارة الأقل استهلاكا للطاقة، ثم سباق السرعة لمسافة 100 متر فقط، والثالث للأوتوكروس أما الرابع فهو لقياس مدي التحمل لمسافة 25 كيلو متر.