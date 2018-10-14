وفد ألماني يلتقي في الأهرام مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين

شهدت قاعة لبيب السباعي بمؤسسة الأهرام ظهر أمس السبت لقاء مهما جمع وفد ألماني يرأسه رئيس لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان ولاية بادن فورتنبرج مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين المصريين وبحضور الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة.

ورحب الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير صحيفة الأهرام بالوفد الألمانى ورؤساء التحرير وكبار الإعلاميين، مؤكدا أن مؤسسة الأهرام تحتضن هذه الندوة إيمانا منها بالدور الهام والحيوى الذى تلعبه ألمانيا على مستوى دول العالم.

وأكد فيلي شتاشيليه رئيس لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان ولاية بادن فورتنبرج الألمانية أن مشكلة الإرهاب عالمية وتعانى منها كافة الدول، وأن مصر من أكثر الدول التى استطاعت أن تحمى حدودها.

وشدد شتاشيليه، خلال الندوة التى نظمتها مؤسسة الأهرام حول العلاقات المصرية الألمانية، على أنه لو اتبعت كافة الدول الأساليب التى تتبعها مصر في هذا الشأن سيختفى خطر الإرهاب.

وأعرب شتاشيليه عن سعادته بالتواجد في مصر، وعن شعوره بالفخر بما تقدمه الجامعة الألمانية في القاهرة من جهود داخل مصر، وأن الخدمات العلمية التى تقدمها أمر يدعو للفخر.

وأضاف أنه لابد من استغلال كافة الفرص المتاحة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا خاصة وأنها من أهم الدول في الشرق الأوسط ومدخل مهم لجميع الدول الإفريقية والعربية.

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان ولاية بادن فورتنبرج الالمانية إلى أنه سينقل الصورة الإيجابية التى شاهدها في مصر لكل دول أوروبا وبشكل كامل، لافتا إلى أن الجامعة الألمانية بالقاهرة تعد من أهم صور التعاون بين البلدين.

واضاف إن الدول الأوروبية لديها مشاكل مع اللاجئين ، وأن على العالم أن يتكيف مع الأوضاع السياسية المتغيرة، وأنه "مع كل هذه التحديات علينا أن نحتفظ بهويتنا".

وقدم الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة الشكر لمؤسسة الأهرام علي استضافة الندوة مشيرا الي ان ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية، بها 70 جامعة تطبيقية و12 جامعة بحثية وهذه النسبة هى الغالبة فى ألمانيا، كما أن شهادات الجامعات التطبيقية لا تختلف عن نظيرتها البحثية فى أى شيء.

وأضاف أنه تم إهداء قانون الاستثمار الجديد باللغة الالمانية للمستثمرين الألمان، وأن الجامعة الألمانية بالقاهرة استقبلت مؤخرا وفدا ألمانيا من كبرى الشركات العالمية في مجالي الهندسة والعمارة، للتعرف على المستوى العلمى المتميز الذى تقدمه الجامعة الألمانية بالقاهرة والذى يسهم في تخريج طلاب قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل في مختلف دول العالم.

وأشار إلى أنه التقى مع نيكول هوفميستر كراوت وزيرة الاقتصاد والعمل والاسكان بولاية بادن فورتمبيرج خلال زيارته الأخيرة لدولة ألمانيا، وأنه ناقش والوفد المرافق له كيفية استفادة الطلاب من الخبرات الكبيرة الموجودة بولاية بادن فورتمبيرج والتى تعد رائدة في مجال التكنولوجيا الجديدة والاتجاهات العالمية، إلى جانب دورها في إنشاء سلاسل التوريد العالمية، فضلا عن كون أصحاب الشركات في الولاية هم الأكثر جذبا للعمالة على مستوى العالم، إلى جانب وجود العديد من الشركات متوسطة الحجم تمتاز بالنشاط على الصعيد العالمي لفترات طويلة وحققت نجاحات كبرى.

ونوه أشرف منصور إلى أنه التقى مع رؤساء كبرى الجامعات التطبيقية في ألمانيا،ورئيس وكالة التعاون الدولى لشئون الاقتصاد والصناعة والتصدير والتعليم العالي، ونقيب المهندسين بولاية بادن فورتمبيرج الألمانية والذى وقع خلال الشهر الماضى اتفاقية تعاون مع نقابة المهندسين المصرية، وأنه اجتمع مع وفد لجان البرلمان الألمانى لولاية بادن فورتمبيرج والتى يقدر حجم صادراتها لكل دول العام بنحو 201 مليار يورو سنويا، كذلك التقى أيضا مع المدير التنفيذى لوكالة التعاون الدولى الألمانية بولاية بادن فورتمبرج.

وتابع قائلا، إن الجامعة الألمانية بالقاهرة نظمت احتفالية حضرها الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال والسفير الألمانى بالقاهرة جورج لوى ،وتم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر إلى جانب عرض ما أنجزته في مجال البنية التحتية خلال الفترة الأخيرة.

وذكر رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية تعد من أكبر الولايات الأوروبية في ابتكار الصناعات الجديدة، وهى من أكثر المقطاعات اتصالا بالخارج ولها اسهامات كبرى في تنمية العالم، وتعتمد في اقتصادها على كافة المشروعات الكبرى والمتوسطة ومتناهية الصغر لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.

وأدار الندوة علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام بحضور لفيف من رؤساء التحرير ومنهم، علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وخالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، ومحمد إبراهيم الدسوقي رئيس تحرير بوابة الأهرام، وأمل فوزي رئيس تحرير نصف الدنيا، وأحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري، ومحمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضي، والكتاب والإعلاميون أحمد المسلماني، و نشأت الديهي، وعادل السنهوري، ومحمد السيد صالح، والفنانة مادلين طبر والفنان حسن كامى.