تحت شعار "انقذوا المكتبات العامة" تدور معركة ثقافية محورها الكتاب وهذه المعركة التي تدور الآن في بريطانيا حافلة بالوقائع وأسماء نجوم الثقافة البريطانية بقدر ماتضمنت تفاصيل مشوقة واستندت لدراسة جديدة تؤكد على أن "الكتاب بلسم الروح وخير علاج لحالة العزلة التي يعاني منها الإنسان المعاصر".

فقد شهدت العاصمة البريطانية لندن مؤخرا تظاهرات حمل فيها المتظاهرون لافتات تنادي "انقذوا مكتباتنا العامة" وهو النداء الذي تحول إلى شعار لحملة يشارك فيها عشرات الآلاف من محبي المكتبات العامة في بريطانيا من أجل تقديم دعم مالي من الحكومة يضمن استمرار هذه المكتبات المهددة بإغلاق أبوابها.

والقصة ككل حظت باهتمام كبير من جانب الصحافة الثقافية البريطانية وسط مشاعر من الإحباط بين الكثير من المثقفين الذين شاركوا في مظاهرة قبالة "المكتبة البريطانية" بلندن وأبدوا قلقا ظاهرا حيال مستقبل المكتبات العامة، فيما تضمنت قائمة الحملة لإنقاذ المكتبات العامة في بريطانيا أسماء مشاهير ونجوم مثل جى.كى.رولينج صاحبة سلسلة "هاري بوتر" والروائي فيليب بولمان والقاص والسيناريست نيل جايمان.

وكانت هذه الحملة الثقافية قد بدأت بكلمات كتبها فرانسيس بيلبين على البوابة الإلكترونية للحكومة البريطانية في صورة التماس يدعو لإنقاذ المكتبات العامة التي تتعرض للإغلاق في ربوع بريطانيا وتتناقص أعدادها بصورة لافتة، كما يجري إسناد العمل في بعض ماتبقى من مكتبات عامة لمتطوعين جراء تقليص التمويل الحكومي للسلطات المحلية التي تقع هذه المكتبات في نطاق اختصاصاتها.

وسرعان ما وقع نحو 30 ألف شخص على هذا الالتماس أو "العريضة الالكترونية"، فيما كان من بين الموقعين عدد من الكتاب والمؤلفين مثل مالوري بلاكمان وفرانك كوتريل بويس وجوان هاريس وتزايد مد الموقعين مع نداء وجهته جى.كى.رولينج لمتابعيها على موقع تويتر للتدوينات القصيرة بالانضمام لهذه الحملة من أجل ضمان استمرار التمويل الحكومي للمكتبات العامة.

ولأن الحكومة البريطانية لابد وأن ترد على أي التماس يصل عدد الموقعين عليه إلى 10 آلاف شخص، بينما يطرح للنقاش في مجلس النواب لو وصل عدد الموقعين عليه إلى 100 ألف شخص فقد ردت حكومة تيريزا ماي على هذا الالتماس مؤكدة على أنها "ملتزمة بدعم مستقبل طويل الأمد ومستدام للمكتبات العامة"، غير أنها ترى منح المجالس المحلية المرونة الكافية في قرارات التمويل حتى يتسنى بالتالي لهذه المكتبات أن تتمتع بالمرونة والجاهزية اللازمة للاستجابة السريعة للاحتياجات المحلية.

وخلافا لما يطالب به أصحاب "حملة انقذوا المكتبات العامة" اعتبرت حكومة تيريزا ماي أنه لايجوز إلزام المجالس المحلية بعدم المساس بالتمويل المخصص للمكتبات لأن لهذه المجالس أولوياتها التي تفرضها معطيات الواقع في نطاق اختصاصاتها.

ورغم أن الرد الرسمي تضمن إشارة "لمجموعة عمل يجري تشكيلها لبحث أوضاع المكتبات العامة حتى عام 2021" لم يكف المشاركون في الحملة عن توجيه الانتقادات الحادة لموقف حكومة تيريزا ماي حيال المكتبات العامة.

وقال أمين المكتبة ايان انستيس الذي ينهض بمهمة رصد المكتبات العامة التي تتعرض للإغلاق في بريطانيا، على موقع دشنه على شبكة الإنترنت لهذه الغاية، إن رد الحكومة كان تقليديا للغاية أو على حد تعبيره "مجرد قص ولصق مع محاولة إلقاء المسؤولية كلها على كاهل المجالس المحلية بعد الاستقطاعات الهائلة في موازنات تلك المجالس".

ولايخفي قادة حملة "انقذوا المكتبات العامة" رغبتهم في تصعيد الحملة لتتحول إلى قضية يناقشها البرلمان في حالة توقيع مائة ألف شخص على الالتماس أو العريضة التي وقع عليها في البداية فرانسيس بيلين، فيما يحظى بتشجيع جيل فيورنيس نائبته عن دائرته الانتخابية التي دعت كل محبي المكتبات العامة للتوقيع بسرعة على العريضة حتى يتسنى مناقشة الأمر في مجلس النواب وإصدار قرار ملزم للحكومة بمنح أولوية لتمويل المكتبات العامة.

والحق أن الأمر تحول لمعركة ثقافية من العيار الثقيل وسط نداءات يطلقها قادة حملة "انقذوا المكتبات العامة"، معتبرين أن المعركة تتعلق "بحماية صروح ثقافية باتت مهددة بالإغلاق بعد أن كانت موضع فخر لبريطانيا وتثير حسد العالم الخارجي"، كما أنها تتعلق "بمستقبل أجيال قادمة ومن ثم فالمكتبات العامة بحاجة لاستثمارات لزيادة وتيرة عملية تحديث الخدمات الثقافية التي تقدمها تلك المكتبات".

ومن الطريف أن بعض قادة الحملة استشهدوا بنتائج دراسة جديدة في بريطانيا تؤكد على أن "الكتاب علاج ناجع للوحدة أو عزلة الإنسان المعاصر بقدر ماتساعد القراءة في الحراك الاجتماعي والحفاظ على الصحة النفسية"، فيما خلصت هذه الدراسة التي أعدها مركز أبحاث "ديموس" لدعوة الحكومة البريطانية لتنفيذ خطة تصل تكلفتها إلى 200 مليون جنيه إسترليني لتشجيع القراءة أو مايسمى "بالمجتمع القاريء".

وقبل ذلك كانت جمعية المكتبات الكبرى فى بريطانيا لاحظت أن المكتبة العامة لم تعد مجرد مقصد لاستعارة الكتب وإنما هى ملتقى ثقافى بامتياز ومكان للقراءة والبحث والتفاعل وتكوين صداقات بين القراء تبدد العزلة التى يعانى منها الإنسان المعاصر.

وهكذا فالأمر كما يرى منظمو حملة "انقذوا المكتبات العامة" يتعلق بحماية العقل العام للمجتمع والصحة النفسية لأفراده ومضوا يؤكدون على أن "القراءة بلسم الروح" ويشددون على ضرورة "الكتاب للتنشئة السوية للطفل وبناء المستقبل الأفضل للأجيال الصاعدة".

وواقع الحال أن الأعوام الأخيرة شهدت حالة من التفاقم في أزمة المكتبات العامة واتخذت بعدا كونيا لايميز بين الشمال والجنوب ولا بين بريطانيا أو الولايات المتحدة والغرب ككل وبين العديد من الدول الأخرى في العالم الثالث.

وفي عام 2012 على سبيل المثال غلقت أكثر من 200 مكتبة عامة في بلد كبريطانيا أبوابها فيما انخفضت نسبة زوار المكتبات العامة في العام ذاته بنحو 2.5% حسب إحصاء رسميا ولم يكن الحال أفضل في الولايات المتحدة حيث توالت تقارير كادت أن تكون بمثابة المرثية الأخيرة لهذه المكتبات التي تعاني بدورها من الإغلاق، فضلا عن المنافسة الشرسة من جانب الكتب الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

ولأن أسئلة القراءة تشكل هما عالميا وعابرا للثقافات فها هي الكاتبة الأمريكية إيلي كابلان تتناول أهمية القراءة وسبل زيادة معدلاتها، مؤكدة على أن "القراءة مفتاح رئيسي للنجاح"، فيما تنقل عن خبراء ومتخصصين في قضايا القراءة أنه إذا كان المرء يريد حقا أن يقرأ فسيجد الوقت للقراءة مثلما يجد الوقت "لممارسة الألعاب ومشاهدة التلفاز وتصفح الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي". .

وترى إيلي كابلان أن من فوائد القراءة أنها "تقلل الشعور بالتوتر وتزيد من مستويات التركيز وتساعد على تقوية الذاكرة" وهي ما أكدتها نتائج الدراسة التي أجريت مؤخرا في بريطانيا وثمة مفهوم تتبناه جانين كوكس التي شغلت منصب رئيسة جمعية المكتبات الكبرى فى بريطانيا حول الأدوار الجديدة للقائمين على إدارة المكتبة العامة حيث باتت هذه الأدوار ذات طابع تفاعلى ودينامى مع الزوار.

وفي الدراسة الجديدة التي يستشهد بها الآن قادة حملة "انقذوا المكتبات العامة في بريطانيا" والتي تؤكد على أن "الكتاب علاج للروح" كانت هناك مآخذ لبعض النقاد الثقافيين الذين لاحظوا أن هذه الدراسة لم تهتم بما يكفي بمتغيرات القراءة في العصر الرقمي أو "معنى الكتاب لجيل الأيفون والانستجرام" ومدى تأثير ثورة تقنية الاتصالات على المكتبات العامة.

ومع أن الكاتب والروائى الأمريكى جوناثان فرانزن يحمل بشدة على الوسائط الاتصالية الجديدة معتبرا أنها تضر بالثقافة فإن أحدا لايستطيع على أي حال أن يعيد عقارب الساعة للوراء، كما أن هناك بالتأكيد الكثير من المثقفين الذين يتخذون موقفا إيجابيا حيال مستحدثات ثورة المعلومات وشبكة الإنترنت.

والكتابة الإنترنتية باتت موضع اهتمام في الصحافة الثقافية الغربية من أجل جذب المزيد من القراء وهى تسدي نصائح موجهة للكتاب مثل ضرورة استغلال جوانب القوة فى الوسيط الالكترونى والبحث عن الأفكار المتفردة والملهمة والاهتمام بجماليات الأسلوب والعرض والسعى لإحداث الانفعال المنشود لدى القارىء بكتابة متقنة ومفعمة بالمشاعر مع اتفاق عام على أن الكاتب هو فى نهاية المطاف "محصلة مايقرأه".

ومن نافلة القول إن متغيرات ثورة الاتصالات ومستحدثات التقنية طالت الجميع سواء كانوا من الصغار أو الكبار وهاهي الكاتبة الصحفية والناقدة الثقافية في الصحافة البريطانية عارفة أكبر تقول "أمي التي جاءت من باكستان لبريطانيا ويبلغ عمرها الآن 74 عاما تعاني من الاكتئاب وتتعاطى أدوية مضادة لنوبات الاكتئاب ولكن السؤال الآن:هل يمكن للكتاب السمعي مثلا أن يمثل نوعا من العلاج لحالتها.

وإذا كانت الاتفاقيات بشأن "الكتب المسموعة" بين كيانات عالمية كبرى في عالم النشر تحظى باهتمام وسائل إعلام دولية ضمن تغطيتها للتطورات السريعة على هذا المضمار في الفضاء الالكتروني فإن رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج علي تحدث عن "جيل جديد" في مصر والعالم العربي لايفضل الكتاب الورقي بل يقرأ على "الكمبيوتر والهاتف والتاب" على حد تعبيره.

ومع أنه أشار إلى دراسات عالمية تتوقع اختفاء الكتاب الورقي بحلول عام 2040 ليصبح الكتاب الالكتروني هو الأساس فقد أوضح الدكتور هيثم الحاج أن ذلك لايعني أن الكتاب الالكتروني سيكون بديلا للكتاب الورقي تماما في الخطط المستقبلية للهيئة المصرية العامة للكتاب وهو توجه يتسق مع جديد المتغيرات في عالم النشر، فالتغيرات الذكية فى عالم النشر تحول دون موت الكتاب وموت القراءة في عالم بحاجة للكتاب الذي يضمد جراح الإنسان المعاصر وينقذه من عزلته الأليمة.