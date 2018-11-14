قالت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، إن اقتصاد البلاد انكمش بمعدل سنوي قدره 2ر1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر في أول انكماش في ربعين وسط سلسلة من الكوارث الطبيعية.

وكانت القراءة أقل من انكماش بنسبة 1% توقعها محللون استطلعت آراءهم صحيفة نيكي بيزنس ديلي.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن استهلاك القطاع الخاص وهو مكون رئيسي في الإنتاج تراجع بنسبة 1ر0% على أساس ربع سنوي بعد زيادة قدرها 7ر0% في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وذكر المكتب أيضا أن استثمار الشركات ، الذي تعتبره حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي مفتاحا لتدعيم الاقتصاد، انخفض بنسبة 2ر0%، مقارنة بنسبة نمو بلغت 1ر3% في الربع السابق.