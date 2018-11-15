مرزوق الغانم: لن ينجح أحد في إثارة الفتنة بين مصر والكويت

-المصريون المقيمون في الكويت يشاركون في بناء بلادنا كالمواطنين تماما

قال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، معلقًا على الأزمة التي نشبت مؤخرًا، نتيجة الاعتداء على مقيمة مصرية بالكويت، وما تبع ذلك من تصريحات من جانب نائبة كويتية، إنه لا يمكن لأي حادث أن يؤثر على العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، متابعًا: «فالدم المصري موجود تحت التراب الكويتي، والدم الكويتي موجود تحت التراب المصري».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الأربعاء: «ما أتمناه هو ألا ينجح أحد في إثارة الفتنة بين الشعبين المصري والكويتي، وأنا واثق من أن أحدًا لن يتمكن من النجاح في هذا الأمر».

وأوضح أن المصريين المقيمين في دولة الكويت هم كالمواطنين تمامًا، يشاركون في عملية بناء الكويت، مستطردًا: «كل شيء بدأ في الكويت مرتبط بمصر، بدءًا من أول بعثة للتعليم في الكويت، والدستور الكويتي، الذي يعتبر مصدر فخرنا، لأنه سبب وجود صحافة حرة في بلادنا، فقد كان في الأساس مصريًا».

وتابع: «مصر دائمًا كانت موجودة عندما تحتاجها الكويت، والكويت كذلك دائمًا ما تكون موجودة عندما تحتاجها مصر»، مستطردًا أن مثل هذه الحوادث الفردية تعبر عن ظروف استثنائية، ويتولاها القضاء الكويتي النزيه.

وأعرب عن فخره بوجود العديد من القضاة المصريين في القضاء الكويتي، الذين تتلمذ على أيديهم قضاة كويتيين، معقبًا: «أتمنى ألا يعطى للموضوع أكبر من حجمه الطبيعي، فالقصاص حق، ومن أخطأ لا بد أن يعاقب ولكن عبر القنوات السليمة وهي القضاء، الذي يعتبر الملاذ الآمن للجميع، مواطنين ومقيمين».

وتداول رواد موقع «فيسبوك»، مقطع فيديو لسيدة مصرية تعيش في الكويت، تطالب السفارة المصرية بالكويت بالحصول على حقها بعد تعرضها للضرب من قبل سيدات كويتيات، وتبع ذلك تصريح أثار ضجة لنائبة كويتية، تعليقًا على الواقعة.