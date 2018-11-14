بدء انتخابات دولة فيجي البرلمانية في ثاني اقتراع ديمقراطي منذ انقلاب 2006

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فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في دولة فيجي الواقعة في المحيط الهادئ، والتي تجري ثاني انتخابات ديمقراطية منذ الإطاحة بالحكومة في انقلاب عسكري قبل 12 عاما.

ويتنافس قادة اثنين من الانقلابات العسكرية السابقة المنفصلة على رئاسة الوزراء، حيث يتوقع أن يدلي نصف مليون شخص بأصواتهم.

وقالت صحيفة "فيجي تايمز" المحلية، إن آلاف الأشخاص وصلوا إلى مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر رغم هطول الأمطار بغزارة.

وتم نشر أكثر من ألفي شرطي للحفاظ على الأمن، ويختار الناخبون 51 برلمانيا من بين 235 مرشحا.

ومن المقرر إغلاق صناديق الاقتراع الساعة 1800 بالتوقيت المحلي(05:00 من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش).