قلق من تورط الفلبين في النزاع التجاري بين الصين وأمريكا

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إنه قلق بشأن إمكانية أن تؤدي التوترات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية لتورط بلاده في صراع بين القوتين العالميتين.

وكان دويترتي يتحدث اليوم الأربعاء على هامش القمة التي تجمع رؤساء دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) العشر ونظرائهم بدول آسيا والمحيط الهادي، المنعقدة في سنغافورة.

ويشار إلى أن الخلاف في منطقة بحر الصين الجنوبي أحد أكبر القضايا الشائكة بالنسبة لدول الآسيان، وتزعم الصين ملكيتها للممر البحري الغني بالنفط والغاز وتقوم باستصلاح الجزر وأعمال بناء، وذلك على الرغم من زعم كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان أيضا ، بأحقيتهم في أجزاء من هذه المنطقة.

وقال دوتيرتي إنه على الرغم " من أن كل شيء على مايرام" بين الآسيان والصين فيما يتعلق بإدارة الخلاف البحري، إلا أن هناك خطورة في ضوء" النزاع بين الدول الغربية والصين.

وأوضح دوتيرتي أن اتفاقية الدفاع المشترك بين بلاده وواشنطن تتطلب منها الدفاع عن الولايات المتحدة والعكس، في حال تعرض أي من الدولتين لهجوم.

ونقلت صحيفة مانيلا بوليتن عن دوتيرتي القول " وإذا وقع سوء تقدير خطير، أود أن أقول للصين، لذلك يتعين علينا بأي حال من الأحوال أن نتبنى مدونة سلوك".

وأشار دوتيرتي لاحتلال الصين للمنطقة المتنازع عليها، وذلك على الرغم من أن دول الآسيان دائما ما تقول إن أي اتفاق بشأن بحر الصين الجنوبي يجب أن يتم عبر اتفاق بين جميع الأطراف.

وقال دوتيرتي قبل المشاركة فى الاجتماعات " لذلك أنتم هناك، وأنتم تمتلكون، وقمتم باحتلالها، حينئذ أخبرونا عن الطريق الذي يجب أن نسلكه وما هو نوع السلوك الذي يجب أن نتبناه".

ويشار إلى أن الفلبين تعد أبرز منتقدي المناورات الصينية في بحر الصين الجنوبي، حتى أنها تقدمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي رفضت مزاعم الصين بأحقيتها في امتلاك المنطقة.

مع ذلك قام دوتيرتي بعدة محاولات لإذابة الجليد مع الصين منذ أن تولى السلطة عام 2016، أملا في تعزيز التجارة والاستثمار مع بكين.