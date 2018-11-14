ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في كاليفورنيا إلى 48 شخصا

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قالت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى جراء حرائق الغابات في الولاية، ارتفع إلى 48 قتيلا.

وقال قائد شرطة مقاطعة بوت، كوري هونيا في مؤتمر صحفي إنه تم العثور على ست جثث أخرى، ليصل إجمالي الوفيات المؤكدة جراء حريق "كامب فاير" في شمال كاليفورنيا إلى 48.

وأضاف هونيا أن مكتبه طلب 100 جندي آخر من الحرس الوطني للمساعدة في البحث عن رفات بشرية.

وامتد الحريق على مساحة حوالي 52600 هكتار وتم احتواؤه بنسبة 35 %، بحسب ما أوردته إدارة كاليفورنيا للغابات والحماية من الحرائق (كال فاير) خلال المؤتمر الصحفي.

وقالت السلطات أمس الأول الاثنين، إن حريق "كامب فاير" أوقع أكبر عدد من الضحايا في كاليفورنيا منذ بدء التسجيل.