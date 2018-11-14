بيع خطاب لأينشتاين عن معاداة السامية في مزاد مقابل 39 ألف دولار

بيعت رسالة لعالم الفيزياء ألبرت أينشتاين كان قد أرسلها إلى شقيقته مايا، وأشار فيها الى تزايد معاداة السامية في ألمانيا في أوائل عام 1922، مقابل 39360 دولارًا في مزاد بالقدس أمس الثلاثاء.

وفي الرسالة، التي كتبت بعد أن غادر عالم الفيزياء الشهير برلين بعد اغتيال وزير الخارجية اليهودي الألماني فالتر راثيناو، أكد أينشتاين مخاوفه من تزايد معاداة السامية في البلاد.

وقال في الرسالة التي جاءت في صفحة ونصف الصحفة: "أنا بخير، على الرغم من جميع معاداة السامية بين زملائي الألمان، هنا تتشكل أوقات مأساوية اقتصاديًا وسياسيًا، لذا يسعدني أن أتمكن من الابتعاد عن كل شيء لمدة نصف عام".

وأضاف أينشتاين في رسالته باللغة الألمانية :"لا تقلقوا علي، أنا لا أقلق".

ويفترض أن أينشتاين كتب الرسالة في كيل قبل أن ينطلق إلى آسيا لتقديم سلسلة من المحاضرات، حسبما ذكرته دار كيديم للمزادات.

وغادر العالم الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء ألمانيا عندما وصل النازيون إلى السلطة عام 1933 وانتقل إلى الولايات المتحدة، متخليا عن جنسيته الألمانية.

وبدأ المزاد بعرض 12 ألف دولار. يشار إلى أن المشتري غير معروف.