مرشح لخلافة ميركل يدعو لإنشاء جيش أوروبي وتقليص حقوق البرلمان

دعا ينز شبان الذي يرشح نفسه لتولي منصب رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، خلفا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لتأسيس قوات مسلحة أوروبية مع تقليص حقوق البرلمان الألماني في الإشراف على مهام هذه القوات.

وفي تصريح لشبكة RND الإعلامية اليوم الأربعاء، قال شبان الذي يتولى منصب وزير الصحة الاتحادي: "سنضطر لتقليص حقوق البرلمان في التحفظ على مهام هذه القوات، إذا كنا نريد قوات تدخل تابعة للاتحاد الأوروبي فعلى أوروبا أن تكون قادرة على التدخل بسرعة وبشكل ملزم".

ورأى شبان أنه لم يعد أحد على مستوى العالم يكترث بالاتحاد الأوروبي الذي يحتاج أولا لتصويت طويل قبل أن يتوصل لحل وسط رخو".

وشدد شبان على ضرورة أن يكون البرلمان الألماني مستعدا للتخلي عن مسؤولية اتخاذ قرار بشأن المهام الدولية لصالح لجنة برلمانية أوروبية".

ومن المنتظر أن ينتخب الحزب المسيحي الديمقراطي رئيسا له خلفا لميركل بعد أن أعلنت عزمها عدم الترشح لرئاسة الحزب والاكتفاء بمنصب المستشارة حتى نهاية فترتها الحالية المقررة عام 2021.