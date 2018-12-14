قادة الاتحاد الأوروبي يتعهدون بالعمل على اتفاق بشأن مستقبل العلاقات مع بريطانيا

تعهد قادة الاتحاد الأوروبي بـ "تصميم قوي" على العمل بشأن اتفاق حول مستقبل العلاقات مع بريطانيا، في خطوة من شأنها إنهاء الحاجة إلى ضمانات بشأن الحدود الأيرلندية المثيرة للجدل، وذلك عقب محادثات جرت في بروكسل.

وقال القادة في بيان إن "شبكة الأمان تهدف لتكون سياسة ضمان لمنع وجود حدود مادية في جزيرة أيرلندا"، وشددوا على "تصميم الاتحاد الأوروبي القوي على العمل بسرعة على اتفاقية لاحقة لكي لا يتم التحرك نحو شبكة الأمان".

وأضافوا أنه إذا "تم السعي إلى شبكة الأمان، فإن تطبيقها سيكون مؤقتا رغم ذلك، ما لم يتم استبدالها باتفاق لاحق يضمن تجنب الحدود المادية".

وجاء في البيان أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى التفاوض سريعا بشأن اتفاق مستقبلي والانتهاء منه، مع توقع الأمر نفسه من جانب بريطانيا "حتى تكون شبكة الأمان قائمة متى اقتضت الضرورة القصوى".