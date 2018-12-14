الأمم المتحدة تتوقع تجاوز عدد النازحين عن فنزويلا 5 ملايين العام المقبل

ذكرت وكالات تابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن من المتوقع أن يرتفع عدد المهاجرين واللاجئين من فنزويلا في أمريكا اللاتينية إلى 5.4 مليون شخص بنهاية العام المقبل، حيث ناشدت بتمويل برامج المساعدات.

وفر 3.3 مليون فنزويلي حتى الآن من بلادهم التي تضربها أزمة، حيث تتواصل عمليات النزوح بمعدل بلغ في المتوسط هذا العام 5500 نازح في اليوم، حسبما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف.

وقال إدواردو شتاين مبعوث الأمم المتحدة لشؤون أزمة الهجرة بفنزويلا إن "الفنزويليين الذين التقيتهم خلال زياراتي تحدثوا عن الجوع وانعدام الرعاية الصحية وعدم الأمان والتهديدات والخوف".

وأضاف أن "كل هؤلاء لم يجدوا خيارا آخر سوى الرحيل من بلادهم وأحيانا السير على الأقدام لأيام سعيا للعيش بكرامة ومن أجل بناء مستقبل".

وعرضت الوكالتان ومنظمات إغاثة أخرى خطة أزمة إقليمية لعام 2019، مطالبة الدول المانحة بتمويل ميزانية قدرها 738 مليون دولار.

وسيخصص حوالي نصف المبلغ كمساعدات طارئة للفنزويليين.