في الرابع عشر من ديسمبر عام 2008 استقبل نوري المالكي رئيس وزراء العراق وقتها، الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن في زيارة هي الأخيرة له قبل انتهاء ولايته، وخلال الزيارة عُقد مؤتمرا صحفيا يضم الجانبين، وتفاجأ الجميع بقيام صحفي عراقي يُدعى منتظر الزيدي، بإلقاء الحذاء في وجه الرئيس الأمريكي اعتراضًا منه على سياسته ضد العراق.

الفردة الأولى من حذاء "منتظر" تفاداها بوش واصطدمت بالعلم الأمريكي خلف بوش، وقال الزيدي خلال إلقاءه الحذاء "هذه قبلة الوداع من الشعب العراقي أيها الكلب الغبي".

تلك الواقعة ألهمت الكثيرين، حتى أصبحت وسيلة اعتراض قوية، وفي ذكراها ترصد "الشروق" أبرز الرؤساء والمسؤلين الذين تلقوا رشقات بالأحذية..

رجب طيب أردوغان:

في فبراير 2010 وخلال زيارة رئيس الوزراء التركي وقتها رجب طيب أردوغان، إلى أسبانيا تعرض للرشق بالحذاء من قبل شخص كردي في مدينة إشبيلية.

رئيس وزراء بريطانيا:

تعرض توني بلير رئيس وزراء البريطاني الأسبق، للرشق بالحذاء أثناء وجوده في إحدى الفعاليات بالعاصمة الأيرلندية دبلن في سبتمبر 2010.

الرئيس اليمني:

كاد الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح أن يتلقى حذاء في وجهة، خلال زيارته لأمريكا عام 2012، حيث تجمع عدد من المتظاهرين فندق إقامته في "ريتز كارلتون"، وحاول أحد المتظاهرين خلع حذاءه وإلقائه عليه لكن الشرطة منعته.

الرئيس الإيراني:

تعرض الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في فبراير عام 2013، خلال زيارته لمصر للرشق بالحذاء، وضرب شاب سوري يدعى "عز الدين خليل الجاسم" نجاد بالحذاء أثناء خروجه من مسجد الحسين.

الحاكم المدني الأمريكي:

مرة أخرى في العراق أقدم شاب عراقي يدعى ياسر السامرائي، في فبراير 2013 على رمي حذائه على الحاكم المدني الأمريكي السابق للعراق بول بريمر، داخل إحدى قاعات البرلمان البريطاني.

حسن روحاني:

في سبتمبر 2013 ، استقبل مواطنان إيرانيان الرئيس حسن روحاني بالحذاء أثناء عودته من نيويورك خلال حضوره الجلسة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، رفضًا منهم للتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية.

مساعد الرئيس السوداني:

ألقى شاب سوداني يدعى أشرف زين العابدين، حذاءً في وجه مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع، في أكتوبر 2013، أثناء مشاركته في مناسبة اجتماعية لتكريم قيادي في حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم بمنطقة الهلالية وسط السودان.

هيلاري كلينتون:

أقدمت إحدى السيدات في أبريل 2014، على إلقاء حذائها في وجه هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، خلال مشاركتها في مؤتمر بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.

رئيس وزراء باكستان:

وتُعد حادثة رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف، في مارس 2018، هي الأحدث عند تلقيه للضرب بالحذاء أثناء مؤتمر صحفي في مدينة لاهور الباكستانية.