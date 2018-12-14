واشنطن تشيد بوقف إطلاق النار في اليمن كخطوة أولى محورية

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أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالإعلان عن وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة باليمن يوم أمس الخميس.

وقال بومبيو في بيان: "على الرغم من أن التفاصيل ما تزال محل مزيد من النقاش، فإن هذه المشاورات بين حكومة جمهورية اليمن والحوثيين مثلت خطوة أولى محورية".

وأضاف: "جميع الأطراف لديها فرصة للبناء على هذا الزخم وتحسين حياة كل اليمنيين".

وتابع: "يتعين على الجميع، من أجل المضي قدما، الاستمرار في المشاركة وتهدئة حدة التوترات ووقف الأعمال القتالية الجارية".

وأثنى بومبيو على عمل المبعوث الأممي الخاص للأزمة اليمنية، مارتن جريفيث وحكومتي السعودية والسويد ودول خليجية لمشاركتها في المحادثات.