وزير الداخلية الفرنسي يقرر إعادة فتح سوق عيد الميلاد بـ«ستراسبورج»

قال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنير، إنه تقرر إعادة فتح سوق عيد الميلاد في مدينة "ستراسبورج"، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع به مؤخرا باستخدام مسدس وسكين وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر.

وأضاف كاستنير، خلال تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، أنه فخور بقيام قوات الأمن الفرنسية بقتل المشتبه به الرئيسي في هجوم ستراسبورج عقب محاولتهم اعتقاله مشيرا إلى أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في سوق عيد الميلاد عقب إعادة فتحه.

وكانت الشرطة الفرنسية قد قتلت المشتبه به في هجوم مدينة "ستراسبورج" شريف شيكات البالغ من العمر 29 عاما في عملية أمنية بالمدينة.