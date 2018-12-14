برلماني روسي: حادث مضيق كيرتش ذريعة لرفض واشنطن لقاء ترامب وبوتين

قال اليكسي بوشكوف، رئيس لجنة السياسة الإعلامية والتعاون مع وسائل الإعلام في مجلس الاتحاد الروسي، إن حادث البحر الأسود ومضيق كيرتش مجرد ذريعة أمريكية لرفض عقد اللقاء بين الرئيسين بوتين وترامب، مؤكدا أن العلاقات بين الدولتين قد وصلت إلى طريق مسدود تماما.

وقال بوشكوف، خلال مؤتمر صحفي عقده في المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيفودنيا"، اليوم الجمعة، "إن اعتبار واشنطن اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي مستحيلا طالما أن روسيا تحتجز السفن الأوكرانية يعد شرطا غير مقبول ويدل على أن الجانب الأمريكي في حقيقة الأمر لا يريد عقد هذا اللقاء".

وأضاف أن وجود أسلحة نووية لدى كوريا الشمالية وإجراء بيونج يانج تجارب نووية لم يمنع ترامب من لقاء كيم جونج أون، مشيرا إلى أن واشنطن تتذرع بمشكلة مضيق كيرتش لعدم عقد اللقاء بين بوتين وترامب.