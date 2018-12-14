أردوغان يتصل بترامب بعد تحذير إصدرته تركيا بهجوم في شمالى سورية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب قبيل هجوم محتمل في شمالى سوريا، حسبما ذكرت اليوم وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وتطرق الاتصال ، الذى يأتي بعدما حذر أردوغان من أن قواته ستدخل منبج الواقعة في شمالي سورية إذا لم تخرج القوات الأمريكية منها، إلى معالجة المخاوف الأمنية ومحاربة الإرهاب في سوريا.

واتفق اردوغان وترامب في المكالمة بشأن التعاون الفعال في سورية، حسبما ذكرت الأناضول.

وكان وزيرا الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والأمريكي مايك بومبيو قد أجريا محادثات يوم أمس الخميس.