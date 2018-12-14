ألمانيا تدعو إلى عدم استخدام موافقة كوسوفو لتكوين جيش كذريعة لتصعيد التوترات

دعت ألمانيا، اليوم الجمعة، إلى ضرورة عدم استخدام تصويت برلمان كوسوفو بالموافقة على تكوين جيش للبلاد من أجل تصعيد التوترات في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية راينر براول - حسبما أفادت نقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية - إن كوسوفو - بوصفها دولة ذات سيادة - لها الحق في تكوين جيش نظامي مسلح، مشيرا إلى أن برلين لطالما كانت واضحة بشأن ضرورة عدم التعجل في عملية تحويل قوة أمن كوسوفو الحالية، بل يجب أن تكون عملية التحويل شاملة تتضمن أقلية الصرب الموجودين في كوسوفو وأن تتم عبر مشاورات وثيقة مع الناتو وحلفائه.

وشدد براول على ضرورة تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا.. قائلا "نناشد الجانبين بممارسة ضبط النفس، وعدم استخدام الموافقة على القوانين كذريعة لإحداث مزيد من التصعيد".

وكان برلمان كوسوفو قد صوت، في وقت سابق اليوم، لصالح تحويل 4000 آلاف عنصر من قوة أمن كوسوفو إلى جيش نظامي يحمل أسلحة خفيفة.

تجدر الإشارة إلى أن كوسوفو أعلنت استقلالها عن صربيا في عام 2008، فيما لا تعترف صربيا - حتى الأن - بهذا الاستقلال وتعارض بشدة تشكيل جيش خاص بكوسوفو، مشيرة إلى أنه يهدد الأقلية الصربية.