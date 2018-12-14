أعلن متحدث باسم حزب رئيس الوزراء السريلانكي المعين ماهيندا راجاباكسا اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يتنحى راجاباكسا عن منصبه ، وذلك بعد سبعة أسابيع من تعيينه الذي أثار الجدل، وعرض البلاد لأزمة سياسية.

وقال الوزير السابق لاكشمان ابيواردينا: "إن راجاباكسا الذي تم تعيينه في 26 أكتوبر الماضي، سيتنحى عن منصبه غدا السبت، وسيوجه كلمة إلى الأمة".

وأكد نامال راجاباكسا ، نجل رئيس الوزراء المعين، وهو أيضا عضو في البرلمان، إن راجاباكسا سيتنحى مع حكومته.

وقال نامال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لضمان استقرار الأمة، قرر الرئيس السابق راجاباكسا الاستقالة من رئاسة الوزراء غدا".

وأفاد مسؤولون بأن هذه الخطوة جاءت بعد ساعات من رفض محكمة سريلانكية طلبا للسماح لرئيس الوزراء المثار بشأنه الجدل ووزراء حكومته بأداء مهامهم الوظيفية.

وتم تعيين راجاباكسا ، رئيس البلاد السابق ، رئيسا للوزراء من قبل الرئيس الحالي مايثريبالا سيريسينا في خطوة مفاجئة في أكتوبر الماضي، ولكن تم منعه بعد ذلك من أداء واجباته الوظيفية.

وجاء قرار رفض المحكمة الطلب بعد يوم من حكم المحكمة العليا في البلاد بأن قرار الرئيس السريلانكي بحل البرلمان كان غير دستوري.

وحل سيريسينا البرلمان في 9 نوفمبر الماضي ، عندما أجبر على الاعتراف بأن حزبه وحزب راجاباكسا ، تحالف حرية الشعب المتحد ، ليس لديه الأغلبية في البرلمان الذي يضم 225 عضوا.