السويد تطلع مجلس الأمن على نتائج مفاوضات السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين

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تطلع السويد، مجلس الأمن الدولي على اتفاق الحديدة الذي تم التوصل إليه في مشاورات السلام التي عقدت في ريمبو السويدية بين الحكومة الشرعية باليمن والحوثيين بوساطة الأمم المتحدة.