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السويد تطلع مجلس الأمن على نتائج مفاوضات السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 14 ديسمبر 2018 - 6:19 ص | آخر تحديث : الجمعة 14 ديسمبر 2018 - 6:19 ص

تطلع السويد، مجلس الأمن الدولي على اتفاق الحديدة الذي تم التوصل إليه في مشاورات السلام التي عقدت في ريمبو السويدية بين الحكومة الشرعية باليمن والحوثيين بوساطة الأمم المتحدة.


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