السويد تطلع مجلس الأمن على نتائج مفاوضات السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين

تطلع السويد، مجلس الأمن الدولي على اتفاق الحديدة الذي تم التوصل إليه في مشاورات السلام التي عقدت في ريمبو السويدية بين الحكومة الشرعية باليمن والحوثيين بوساطة الأمم المتحدة.