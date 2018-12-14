رئيس الكاميرون يصدر قرارا بإطلاق سراح نحو 300 انفصالي

أصدر رئيس الكاميرون بول بيا أمس الخميس، أمرا بالإفراج عن نحو 300 من الانفصاليين الناطقين باللغة الانجليزية كان قد تم احتجازهم لـ"مخالفات" أثناء حملتهم من أجل الانفصال.

وتعيش تلك المستعمرة الفرنسية سابقا اضطرابات جراء عدم الاستقرار منذ أن أعلنت منطقتان ناطقتان باللغة الإنجليزية في الشمال الغربي والجنوب الغربي في عام 2016 عن رغبتهما في الانفصال وإقامة دولة جديدة باسم "أمبازونيا".

ومن المقرر أن يتم تعليق المحاكمات بحق 289 من الانفصاليين الذين بدأت مؤخرا بحقهم محاكمات عسكرية، بعد قرار بيا الذي وقعه الأمين العام للرئاسة فرديناند نجوه نجوه.

يأتي قرار الرئيس الكاميروني بعد فترة وجيزة من تشكيل البلاد لجنة وطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج، مهمتها تشجيع الناشطين الناطقين بالإنجليزية على إلقاء أسلحتهم وإقناعهم بالتخلي عن مطالبهم بالانفصال.