استعدادات لجمعة «المقاومة حق مشروع» بغزة ودعوات للتصعيد بالضفة الغربية

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ 38 لمسيرات العودة بعنوان "المقاومة حق مشروع".

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة في الجمعة الـ38 التي تحمل اسم جمعة "المقاومة حق مشروع " تأكيداً على شرعية المقاومة وحالة الاجماع والالتفاف حولها في وجه المؤامرات والمخططات التي تستهدفها،بحسب وكالة" سما" الفلسطينية.

وأكدت الهيئة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بأدواتها السلمية حتى تحقيق الاهداف التي انطلقت من اجلها وفي مقدمة هذه الاهداف كسر الحصار عن قطاع غزة داعية الى دعم الجرحى وتوفير العلاج الكافي وفتح الدول العربية مشافيها للجرحى وتسهيل سفرهم عبر معبر رفح البري.

كانت حركة فتح قد دعت اقاليم الضفة أمس الخميس الفلسطينيين الى تصعيد المواجهة اليوم الجمعة في كل الضفة وفاء "للشهداء واستمرارا نحو تحقيق اهدافنا".

وقالت "إن التصعيد المستمر للاحتلال وعصابات مستوطنيه والاعتداءات المستمرة على قرانا وبلداتنا ومدننا ومخيماتنا وبلطجة المستوطنين ضد مواطنينا الآمنين لن يجلب لهم لا امن ولا استقرار، وان استهداف شعبنا في كل المحافظات عبر تصعيد الاعتداءات والتصفية والاعتقالات واخرها التهديد والتحريض على قتل الرئيس محمود عباس، لاقت الرد الفلسطيني الذي يؤكد اننا لن نرحل من ارضنا ولن تسقط لنا راية وسيستمر شعبنا بالنضال والمقاومة حتى رحيل المحتل ومستوطنيه من أراضينا".

ودعت حركة حماس للنفير العام في الضفة في جمعة الغضب انتصارا" لدماء الشهداء، والتوجه لكافة نقاط التماس مع الاحتلال".

وأعلنت حماس أن" الالتحام مع الاحتلال ومستوطنيه، سيكون في مختلف المناطق بالضفة، مؤكدة على أن المشاركة الفاعلة اليوم ستوصل رسالة للاحتلال، بأن شعبنا لم ولن ينس الشهداء الكرام، وسيقف متحداً خلف المقاومة وخيارها".

يذكر أن أربعة فلسطينيين قتلوا خلال اليومين الماضيين في حوادث متفرقة بإطلاق نار إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس.

كما قتل جنديان إسرائيليان وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح نفذه فلسطينيون في رام الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن فرض طوق أمني شامل على رام الله وتعزيز قوات الجيش في الضفة الغربية بعدة كتائب إضافية بحثا عن منفذي الهجوم المسلح.

كان سبعة إسرائيليين قد اصيبوا يوم الأحد الماضي في اطلاق نار من سيارة مسرعة كان يقودها فلسطيني قرب مستوطنة عوفرا بالضفة الغربية .

وعلى صعيد مسيرة العودة التي انطلقت في الثلاثين من شهر مارس الماضي ، قتل اكثر من 200 فلسطيني واصيب اكثر من 20 الف آخرين خلال المواجهات مع قوات اسرائيلية عند السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل .