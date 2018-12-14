ماي لقادة الاتحاد الأوروبي: واثقة من إيجاد طريقة لإقرار اتفاق «بريكست» في البرلمان

أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قادة الاتحاد الأوروبي، بأنها واثقة من إيجاد طريقة لإقرار اتفاق خروج بلادها من الاتحاد (بريكست) في البرلمان، ودعتهم إلى "الثقة" فيها واعتبار أن التأكيدات التي طلبتها هي الطريقة المثلى لفعل ذلك، حسبما قال متحدث باسمها.

وقالت ماي لقادة الاتحاد الأوروبي: "دعونا نعمل معا بشكل مكثف لجعل هذا الاتفاق يخدم أفضل مصالح جميع شعوبنا"، مضيفة أنها تعتقد أن أغلبية أعضاء البرلمان يرغبون في اتفاق بشأن البريكست.

وتابعت: "أطلب منكم اليوم أن تثقوا في رأيي بأن حزمة (الإجراءات) التي وصفتها تمنح اتفاقنا أفضل الفرص الممكنة"، مضيفة: "يتعين علينا أن نغير التصور القائل بأن شبكة الأمان (ذات الصلة بحدود أيرلندا) يمكن أن تكون فخا لا تستطيع المملكة المتحدة الفكاك منه".