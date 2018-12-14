الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين ويقتحم جامعة في طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خمسة مواطنين فلسطينيين، ثلاثة من داخل منزلهم في المنطقة الصناعية لمدينة "البيرة" بمحافظة رام الله، واثنان من داخل سيارة خاصة.

وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال اعتقل رمضان الحلبي، وهو عم الشهيد مهند الحلبي (الذي كان استشهد في القدس في اكتوبر من العام 2015)، وزوجي ابنتيه من داخل منزله في البيرة، ثم اعتقلت نجليه أثناء وجودهما في سيارة العائلة، على بعد أمتار من المنزل.

واقتادت قوات الاحتلال المعتقلين الخمسة إلى مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراض مدينة البيرة للتحقيق.

وفي طولكرم شمال الضف الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جامعة "فلسطين التقنية – خضوري" غرب مدينة طولكرم.

وداهمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حرم الجامعة من جهتها الغربية المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري، وتمركزت في محيط مبنى المكتبة وجابت ساحاتها قبل أن تنسحب.

من جهتها، استنكرت إدارة الجامعة، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرتها مساسا وانتهاكا لحرمة الجامعة.

وطالبت إدارة الجامعة المؤسسات الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لحمايتها وحماية طلبتها، والعمل على فضح سياسات الاحتلال بحق "جامعة خضوري"، التي تتعرض لانتهاكات صارخة، أسفرت عن تخريب ممتلكاتها، وإصابة عدد كبير من طلبتها خلال الأعوام الماضية.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، إن قوات الجيش وضعت كرفانات جديدة في بؤرة "عمونا" الاستيطانية، المجاورة لمستوطنة "عوفر" شمال شرق مدينة رام الله، ردا على العمليات الأخيرة في الضفة الغربية.

ووفقا لموقع "واللا" العبري، شارك عضو الكنيست الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش ورئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية يوسي دغان في وضع كرفانات جديدة في بؤرة "عمونا" الاستيطانية، التي تم إخلاؤها العام الماضي.

وأكد الموقع العبري أن هذا الإجراء جاء ردا على سلسلة العمليات الأخيرة في الضفة الغربية.