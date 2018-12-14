وفد أمني مصري يبحث مع عباس تطورات التوتر مع إسرائيل في الضفة الغربية

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بحث وفد من جهاز المخابرات المصرية مساء أمس الخميس، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطورات التوتر مع إسرائيل في الضفة الغربية.

وجاء ذلك بعد مقتل 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين ووقوع عشرات الإصابات من الجانبين في عدة حوادث توتر متفرقة خلال الـ24 ساعة الماضية في الضفة الغربية وشرق القدس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الوفد المصري نقل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس جهاز المخابرات المصرية العامة الوزير اللواء عباس كامل تتضمن"دعم وتأييد للرئيس عباس وإدانة للتحريض الذي يتعرض له".

وبحسب الوكالة أكد الوفد المصري بذل "كافة الجهود لدعم الاستقرار والهدوء في المناطق الفلسطينية كافة، للحفاظ على السلطة الفلسطينية ومكتسبات ومقدرات الشعب الفلسطيني".

وشدد الوفد على أن المتغيرات الحالية تفرض على مصر وفلسطين التحرك السريع والتنسيق المشترك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وكانت الرئاسة الفلسطينية حملت إسرائيل مسئولية التوتر الحاصل في الضفة الغربية، ودعت إلى تدخل دولي لوقف "انتهاكاتها" بحق الفلسطينيين.

وتعد جولة التوتر الحاصلة الأعنف بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ سنوات، وتقود مصر جهودا منذ أشهر لتطويق توتر أمني بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة.