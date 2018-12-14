مهاجمة موكب للمعارضة في بنجلاديش قبل الانتخابات العامة

قال متحدث باسم المعارضة في بنجلادش اليوم الجمعة، إن موكب أحد زعماء المعارضة تعرض لهجوم في العاصمة داكا، وذلك قبل نحو أسبوعين من إجراء الانتخابات العامة.

وقامت مجموعة من الرجال بتنفيذ الهجوم أثناء خروج وزير الخارجية الأسبق كمال حسين، رئيس تحالف جبهة جاتيا أويكيا السياسي ، من أحد الأضرحة في داكا بعد تأبينه لشهداء حرب تحرير بنجلادش، حسبما أفاد المتحدث باسم التحالف لطيف الباري حميم.

وقال المتحدث في إشارة إلى نشطاء من حزب رابطة عوامي الحاكم "هاجمنا نشطاء الحزب الحاكم بالعصي والقضبان."

ورفض الحزب الحاكم هذه الادعاءات.

وهرع رجال الشرطة إلى مكان الحادث لكنهم لم يعثروا على أي مهاجمين.

وشكل حزب منتدى جونو، الذي ينتمي إليه حسين ، تحالفا مع حزب بنجلادش القومي لرئيسة الوزراء المعتقلة خالدة ضياء، وذلك لخوض الانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري ضد التحالف الحاكم بقيادة حزب رابطة عوامي الذي تنتمي له رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

ومن المقرر أن تجري بنجلاديش التصويت على مقاعد البرلمان البالغ مجموعها 300 مقعد في 30 ديسمبر الجاري.