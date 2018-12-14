ارتفاع الإصابات بين قوات الأمن الأردنية خلال احتجاجات عمان إلى 10

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية ارتفاع عدد المصابين بين أفراد القوة الامنية خلال احتجاجات عمان إلى عشرة.

وقالت المديرية في بيان لها، أصدرته مساء امس الخميس، إن الإصابات وقعت نتيجة الاحتكاك والتدافع ومحاولات إغلاق الطرقات مساء أمس الخميس من جانب المحتجين في العاصمة عمان.

وأكدت المديرية انتهاء كافة اشكال الاحتجاج في محيط الدوار الرابع واعادة فتح كافة الطرقات امام حركة للسير كالمعتاد،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) .

وطالب المحتجون الذين تجمعوا مساء أمس الخميس، في ساحة مستشفى الأردن، قرب الدوار الرابع وسط العاصمة عمان ، بتوفير فرص عمل للشباب، واعادة النظر بضريبة المبيعات، وكذلك بقانوني الانتخاب والاحزاب.

وحاول المحتجون الخروج من الساحة للوصول إلى الدوار الرابع قرب رئاسة الوزراء، ما تسبب بتدافع أصيب على إثره أربعة من منسوبي الأمن العام بينهم شرطية.

كانت الحكومة الأردنية قد أكدت أمس، أن هناك مجموعة بالخارج تسمي نفسها بـ "المعارضة" تحرض الأردنيين على الخروج للشارع.

كانت مجموعة من الناشطين دعت إلى ارتداء الشماغ الأحمر(غطاء الرأس الوطني في البلاد) خلال وقفة تقام قرب رئاسة الوزراء اليوم، على غرار احتجاجات السترات الصفراء.

يشار إلى أن الأردن شهدت احتجاجات في وقت سابق من العام الحالي احتجاجا على رفع سعر المحروقات والضرائب، مما ادى إلى استقالة رئيس الوزراء وحكومته هاني الملقي وتعيين رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز.