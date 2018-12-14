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المستشار النمساوي: من المهم التوصل إلى اتفاق للتعامل مع «البريكست»

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 14 ديسمبر 2018 - 4:52 م | آخر تحديث : الجمعة 14 ديسمبر 2018 - 4:52 م

قال المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، اليوم الجمعة، إنه من الضروري العمل على التوصل إلى اتفاق من أجل التعامل مع مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).

وأضاف كورتس، في تصريح نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أنه يجب تجنب الوصول إلى حالة عدم الاتفاق، مشيرا إلى أنه في حال رغبة المملكة المتحدة في مغادرة الاتحاد الأوروبي فيجب أن يتم التوصل إلى طريقة لهذا الأمر.

وأشار إلى أنه من المهم التوصل إلى اتفاق من أجل تقليل حجم الأضرار الناجمة عن (البريكست) بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.


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