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الخارجية العراقية ترحب باتفاق أطراف النزاع في اليمن على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة

بغداد - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 14 ديسمبر 2018 - 10:00 م | آخر تحديث : الجمعة 14 ديسمبر 2018 - 10:00 م

رحبت وزارة الخارجية العراقية باتفاق أطراف النزاع في اليمن على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، عادة ذلك خطوة مهمة نحو إنهاء هذا الوضع المتأزم الذي يعاني منه الشعب اليمني.

وأشادت وزارة الخارجية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الجمعة، بالدور الفعال الذي لعبه المبعوث الأممي مارتن غريفيث في تقريب وجهات النظر وإنجاح هذه الجولة من المفاوضات.

وعبرت الوزارة عن أملها في توصل أطراف الأزمة اليمنية إلى مزيد من التفاهمات بشأن القضايا العالقة تمهيداً لحل شامل لهذه الأزمة.

وجددت وزارة الخارجية موقف العراق الثابت والحريص على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه ، مؤكدة دعمها الكامل لكافة الجهود الرامية إلى إعادة أمنه واستقراره.


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