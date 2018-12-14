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إيران ترحب بوقف إطلاق النار في اليمن وتأمل في مزيد من المفاوضات

طهران - د ب أ
نشر فى : الجمعة 14 ديسمبر 2018 - 8:45 م | آخر تحديث : الجمعة 14 ديسمبر 2018 - 8:45 م

رحبت إيران باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بشأن ميناء الحديدة بغرب اليمن بين المتمردين المدعومين من طهران والحكومة اليمنية التي تساندها المملكة العربية السعودية العدو اللدود لإيران.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة، إن "ذلك اتفاق مهم للغاية ويعطي بارقة أمل لمزيد من المفاوضات إلى أن يتم التوصل لحل نهائي للصراع".

وعبر عن أمله في أن يصبح تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن الآن أمرا ممكنا.

كان المتمردون الحوثيون الشيعة وممثلو الحكومة اليمنية قد توصلوا أمس الخميس لاتفاق في السويد ينص على وقف لإطلاق النار في ميناء الحديدة وإعادة انتشار للقوات بشكل متبادل .


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