قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على هجين في ريف دير الزُّور

سيطرت قوات سورية الديمقراطية (قسد) اليوم الجمعة على مدينة هجين في ريف دير الزُّور الشرقي.

وقال قائد من مجلس دير الزُّور العسكري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن قوات قسد سيطرت على المدينة فجر اليوم الجمعة بعد معارك عنيفة مع مسلحي داعش.

وأكد القائد العسكري أن معارك عنيفة تجري اليوم الجمعة في بلدة أبو الخاطر وأبو الحسن شرق مدينة عجين بعد انسحاب مسلحي داعش من هجين.

ونشر مقاتلون من مجلس دير الزُّور العسكري صورا لهم في سوق مدينة هجين وسط المدينة، و الذي تحول بحسب الصورة الى أنقاض جراء الدمار التي تعرضت له المدينة.

وتابع مصدر في مجلس دير الزُّور المدني التابع للمعارضة السورية أن معارك هجين اسفرت عن قتل أكثر من ألف مدني وإصابة ألاف الجرحى ، وفقدان عدة الاف من الأشخاص لا تزال جثثهم تحت الأنقاض، إضافة إلى دمار المدينة بالكامل.

وبعد السيطرة على مدينة هجين انحسرت سيطرة داعش على بلدتي السوسة والباغوز وعدد من القرى والمزارع.

لكن مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سورية الديمقراطية (قسد) ، نفى في مكالمة هاتفية مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، انتهاء المعركة من أجل السيطرة على هجين، وقال إن المعارك الشرسة لا تزال مستعرة.

وقال مصدر كردي ، طلب عدم الكشف عن هويته ، إن مقاتلي قوات سورية الديمقراطية يريدون تطهير جميع المناطق المحيطة حول هجين من مسلحي داعش قبل إعلان سيطرتهم الكاملة على المدينة.