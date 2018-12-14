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صحفي إيطالي هو الضحية الرابعة في هجوم ستراسبورج الإرهابي

روما - د ب أ
نشر فى : الجمعة 14 ديسمبر 2018 - 7:48 م | آخر تحديث : الجمعة 14 ديسمبر 2018 - 7:48 م

أكدت مصادر بوزارة الخارجية الإيطالية اليوم الجمعة أن الصحفي الإيطالي أنطونيو ميجاليزي هو الشخص الرابع الذي توفي نتيجة للهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة ستراسبورج الفرنسية قبل أيام.

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