صحفي إيطالي هو الضحية الرابعة في هجوم ستراسبورج الإرهابي

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أكدت مصادر بوزارة الخارجية الإيطالية اليوم الجمعة أن الصحفي الإيطالي أنطونيو ميجاليزي هو الشخص الرابع الذي توفي نتيجة للهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة ستراسبورج الفرنسية قبل أيام.