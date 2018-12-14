صحفي إيطالي هو الضحية الرابعة في هجوم ستراسبورج الإرهابي

أكدت مصادر بوزارة الخارجية الإيطالية اليوم الجمعة أن الصحفي الإيطالي أنطونيو ميجاليزي هو الشخص الرابع الذي توفي نتيجة للهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة ستراسبورج الفرنسية قبل أيام.