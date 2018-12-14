«الدفاع الجزائرية»: ضبط 6 عناصر لدعم الإرهابيين شمال شرقي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، عن توقيف ستة عناصر لدعم الجماعات الإرهابية في ولاية تبسة (شمال شرق).

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم الجمعة إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة قوات الجيش بالتنسيق مع عناصر الأمن الوطني، أمس ستة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تبسة".

وأضاف البيان أنه في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز (دوريات) للجيش وحرس الحدود، في عمليات متفرقة بكل من ورقلة (شرق) وتمنراست وعين قزام (جنوب) 7 منقبين عن الذهب و4 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة وضبطت 23 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب و1 كيلوغرام من مادة TNT وجهاز ل كشف عن المعادن.

وأشار البيان إلى أن عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) بكل من تلمسان ووهران (شمال غرب) ألقوا القبض على 13 تاجر مخدرات وحجزوا سيارتين سياحيتين و(216.2) كيلوجرام من المخدرات و(600) جرام من الكوكايين و(9839) قرصا مهلوسا وأجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية.