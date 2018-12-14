بومبيو: المشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين بالسويد «خطوة أولى محورية»

أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمشاورات السلام في السويد بين الحكومة الشرعية باليمن والحوثيين بوساطة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه المشاورات شكلت خطوة أولى محورية.

وأوضح بومبيو، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة، أنه لدى كل الأطراف فرصة للبناء على هذه اللحظة وتحسين حياة كل اليمنيين، داعيا الجميع إلى الاستمرار في الانخراط وتخفيف التوتر ووقف العمليات العدائية المستمرة.

وأكد أن العمل المتبقي ليس سهلا ولكن السلام ممكن، وأن نهاية هذه المشاورات يمكن أن تكون بداية لفصل جديد في اليمن.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن - في ختام مشاورات السلام اليمنية التي انعقدت في ريمبو السويدية من 5 حتى 13 ديسمبر - أن هذه الجولة من العملية التفاوضية تمخضت عن اتفاق خاص بوضع ميناء الحديدة ووقف إطلاق النار في كامل أراضي المحافظة، وتم التوصل إلى تفاهم بشأن تخفيف حدة التوتر في تعز وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إليها، بالإضافة إلى اتفاق حول تبادل آلاف الأسرى بين الجانبين.