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اليونايتد ينتفض ويفوز على ستوك بثلاثية

د ب أ
نشر فى : الإثنين 15 يناير 2018 - 11:58 م | آخر تحديث : الإثنين 15 يناير 2018 - 11:58 م

انفرد مانشستر يونايتد بوصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه ستوك سيتي 3 /صفر اليوم الاثنين في المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وتقدم الإكوادوري انطونيو فالينسيا بهدف لمانشستر في الدقيقة التاسعة ثم أضاف الفرنسي انتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 38 قبل أن يختتم البلجيكي روميليو لوكاكو التسجيل في الدقيقة 72.

الفوز رفع رصيد مانشستر إلى 50 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر ومتقدما بفارق ثلاث نقاط على ليفربول وتشيلسي صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.


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