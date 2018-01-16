قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه اتخذ القرار الصائب بتراجعه عن الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في شهر مارس المقبل، موضحًا: «كنتُ أتمنى خوض الانتخابات، ولكن هذا القرار لا يعود لي وحدي، إنما يشترك في إقراره جميع أعضاء الحملة».

وأضاف «السادات»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الاثنين: «قدَّرنا الموقف ورأينا أنه من الأصوب الانتظار إلى جولات أخرى من محليات وبرلمان ورئاسية في 2022، وليس سليمًا أن نستنزف قوانا في ظل علامات نراها غير مشجعة، فيما يخص البرنامج الزمني الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات».

وأكد: «لم نهرب من المنافسة، فكان لدينا على أتم الاستعداد، ولدينا برنامج انتخابي أوضحناه في المؤتمر الصحفي الذي أقمناه اليوم بمقر الحزب، ولدينا لجان مُشكلة في كل المحافظات، وأكدت أن هذا البرنامج مُتاح لأي مرشح يرغب في تبنيه».

وأعلن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، تراجعه عن الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في شهر مارس المقبل.